Армия 06 апреля 2024, 11:53 Ту-95МС выполнили плановый полет над Чукотским морем Минобороны: два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Чукотским морем Пресс-служба Минобороны

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Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации совершили полет над акваторией Чукотского моря рядом с Аляской. Плановый полет занял больше 12 часов, сообщили в Минобороны.

Как уточнило РИА «Новости», бомбардировщики сопровождали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил.

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По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полет выполнили по всем международным правилам, разрешающим использовать воздушное пространство.

Он добавил, что полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей совершают регулярно российские летчики дальней авиации.

На днях плановый полет продолжительностью более пяти часов совершили два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации России над Баренцевым и Норвежским морями. Видео с работой пилотов показали в Минобороны.