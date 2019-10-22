Ту-95 пролетели над Японским и Желтым морями. Видео
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, сообщили РИА «Новости» в Минобороны России. Телеканал «Звезда» опубликовал видео вылета самолетов и кадры, снятые на борту.
Плановый полет выполнили два бомбардировщика в сопровождении истребителей Су-35С и самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.
Российские летчики не нарушали границ иностранных государств, добавили в Минобороны.
На отдельных участках рядом с российской группой летели южнокорейские истребители F-15 и F-16, а также F-2 ВВС Японии.
Долгое время Ту-95 считались элементом ядерного сдерживания в холодной войне США и СССР. Первый боевой опыт эти самолеты получили во время российской операции в Сирии. Бомбардировщики выпустили крылатые ракеты по объектам террористов.