ЦВО подготовился к ликвидации ЧС в 2022 году

Для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий в 2022 году Центральный военный округ (ЦВО) подготовил свыше 110 сводных отрядов в 29 гарнизонах. Об этом рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В целях оперативного реагирования на кризисные ситуации как природного, так и техногенного характера в четырехчасовой готовности содержатся 114 сводных отрядов в 29 гарнизонах на территории военного округа», — привело слова Лапина ТАСС.

В пресс-службе округа добавили, что специалистами подготовлено более 1,7 тысячи единиц специальной техники, 10 вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами и четыре транспортных самолета. Также подготовлена группа беспилотников, призванных проводить мониторинг обстановки.

Подразделения Центрального военного округа расположены в трех федеральных округах на территории 29 субъектов РФ. Также в состав ЦВО входит ряд заграничных объектов, включая 201-ю военную базу в Таджикистане, объединенную военную базу в Киргизии и подразделения в Казахстане.

Штаб ЦВО дислоцируется в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что подразделения военной полиции Центрального военного округа в 2021 году получили более 500 единиц специального вооружения.

В числе поступивших в подразделения новинок — универсальные резиновые телескопические палки ПУС-3 «Аргумент», шарнирные наручники БОС «Нежность» и бесствольные травматические пистолеты «Оса».