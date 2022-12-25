Армия 25 декабря 2022, 19:07 Центры подготовки бойцов предложили открыть по всей России Полпред в ДФО Трутнев рассказал об идее открыть в России центры подготовки бойцов РИА «Новости»

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Практику Российского университета спецназа в Гудермесе предложили распространить на всю Россию. Об этом в беседе с ТАСС заявил один из авторов идеи, вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он подчеркнул, что вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко уже озвучил идею главе государства Владимиру Путину.

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«В Гудермесе такую работу провели профессионально, и сегодня город стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части России. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях», — заявил Трутнев.

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Вице-премьер добавил, что в создании центров подготовки бойцов примет участие один из основателей вуза в Гудермесе Даниила Мартынов. По словам Трутнева, в этих центрах станут готовить бойцов, которые обеспечат безопасность страны и помогут скорее одержать победу в специальной военной операции.

Кириенко и Трутнев прибыли в Чеченскую Республику с рабочей поездкой. Видео со встречи в аэропорту Грозного опубликовал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. В ходе визита первый заместитель главы администрации президента России и полпред в ДФО ознакомились с работой Российского университета спецназа в Гудермесе.