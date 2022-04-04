Центральная часть Мариуполя практически находится под контролем сил Донецкой Народной Республики, сообщил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин. Об этом написало РИА «Новости».

По данным Басурина, остается взять под контроль порт и промзону.

«Несмотря на то, что украинские боевики все еще цепляются за жилые кварталы Мариуполя, союзные силы Народной милиции ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед, зачищая одну улицу за другой», — сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

За предыдущие сутки, 3 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 164 мирных жителя. Среди них 32 ребенка. За день до этого удалось провести эвакуацию 328 человек.

Накануне Украина сорвала вывоз людей из Мариуполя по гуманитарным коридорам. Речь шла о пути в Бердянск, откуда мирные жители могли отправиться в Крым или Запорожье. Участок маршрута, прилегающий к Мариуполю, неоднократно обстреливали ВСУ и нацбатальоны. Гуманитарная колонна с представителями Международного комитета Красного Креста двое суток ожидала окончания стрельбы и не могла выехать.