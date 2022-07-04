Центр регистрации ядерных взрывов открыло Минобороны РФ

Главный центр регистрации ядерных взрывов запустило Минобороны России. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Ведомство в составе 12-го управления Минобороны РФ заработало с начала июня. Специалисты при помощи современных алгоритмов анализа данных отслеживают ядерные взрывы на всей территории планеты и источники возмущений техногенного характера.

«В целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства», — сообщили в Минобороны РФ.

Незадолго до этого Украина в одностороннем порядке отказалась от некоторых ядерных соглашений с Россией, в частности, от обмена информацией и сотрудничества в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил на ПМЭФ-2022, что Россия не угрожает миру ядерным оружием, однако в случае необходимости применит его для защиты суверенитета.