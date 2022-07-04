Центр регистрации ядерных взрывов открыло Минобороны РФ
Минобороны РФ открыло Центр геофизического мониторинга для регистрации ядерных взрывов
Главный центр регистрации ядерных взрывов запустило Минобороны России. Об этом сообщило РЕН ТВ.
Ведомство в составе 12-го управления Минобороны РФ заработало с начала июня. Специалисты при помощи современных алгоритмов анализа данных отслеживают ядерные взрывы на всей территории планеты и источники возмущений техногенного характера.
«В целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства», — сообщили в Минобороны РФ.
Незадолго до этого Украина в одностороннем порядке отказалась от некоторых ядерных соглашений с Россией, в частности, от обмена информацией и сотрудничества в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил на ПМЭФ-2022, что Россия не угрожает миру ядерным оружием, однако в случае необходимости применит его для защиты суверенитета.