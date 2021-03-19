В связи со 115-летием Дня моряка-подводника военный эксперт Василий Дандыкин рассказал ИА Nation News о качествах, которые отличают братство подводников.

«Хочу от всей души поздравить бывших и нынешних подводников! <…> Они очень ценят дружбу, верность, всегда держат слово!» — подчеркнул Дандыкин.

Он заметил, что подводники всегда вызывали восторженное отношение, поскольку они подвергают свою жизнь самой большой опасности.

«На первую атомную подлодку отбирали людей, как космонавтов, вплоть до внешней стати. Эти люди преодолевали все, что происходило на глубине: поломки, облучение и так далее», — обратил внимание собеседник информагентства.