Целью учений НАТО назвали отработку ударов по России и Белоруссии

НАТО с большой долей вероятности отрабатывал варианты нанесения ударов по Белоруссии и России в ходе демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации. Своим мнением в эфире телеканала CTV поделился первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король.

В последнее время участились демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, точнее США. В 2021 году по сопредельной территории совершено девять таких полетов.

«И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по РФ», — заявил Король.

Каждый день республика фиксирует более 30 полетов различной разведывательной авиации стран НАТО. Альянс задействует весь арсенал авиации — от самолетов стратегической разведки до тактических разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в этот день Король заявил, что страны НАТО развивают военную инфраструктуру рядом с границами Белоруссии. По его словам, Североатлантический альянс завершил модернизацию пяти аэродромов в Польше.