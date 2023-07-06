Армия 06 июля 2023, 07:52 Цель за полтора километра. Подготовку снайперов ЦВО в тыловом районе СВО показали на видео Минобороны показало кадры боевой подготовки снайперов в тылу СВО

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Министерство обороны России показало процесс подготовки снайперов Центрально военного округа в тылу спецоперации. В ведомстве назвали занятия по стрельбе «становлением „охотника“».

«В одном из тыловых районов проведения <…> СВО снайперы <…> ЦВО проходят подготовку по стрельбе на большие расстояния», — уточнили в министерстве.

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Занятия ведут опытные инструкторы. Они объясняют солдатам приемы правильного прицеливания, применения корректировок и учета различных поправок.

Снайперы могут поразить цели, дистанция до которых достигает полутора километров.

Военные работают с разными типами оружия — от винтовки Драгунова до «Орсиса», «Урбана» и «Возмездие».

Курс подготовки военнослужащих рассчитан на месяц.

В конце июня российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника на Краснолиманском направлении. Чтобы качественно выполнять свою работу, снайперы должны хорошо знать местность и уметь маскироваться.