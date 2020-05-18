ЦАСТ: Киргизия заинтересована в поставках ЗРК «Бук-М1» и вертолетов Ми-8

Россия может передать Киргизии зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» и вертолеты Ми-8. Военную технику поставят из наличия Вооруженных сил РФ.

Бишкек и Москва обсуждают передачу двух дивизионов ЗРК и дополнительного количества вертолетов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на неопубликованный доклад Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

«Очевидно, что Россия в ближайшие годы будет полностью доминировать в области военно-технической помощи Киргизии», — отметили эксперты.

В докладе «Союзники» речь пойдет о военном потенциале российских партнеров по ОДКБ. В нем будет исследован военно-техническое сотрудничество Москвы с этими государствами.

С 2000 года, указано в материале, военные вузы РФ окончили более 400 офицеров и 700 курсантов Вооруженных сил Киргизии. Курсы в Военной академии Генерального штаба ВС РФ прошли 40 старших офицеров.

Москва — основной партнер Бишкека в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Киргизия полностью зависит от военной помощи из-за рубежа. Между ней и Россией в 2012 году заключено соглашение, которое предполагает поставку вооружений из наличия на сумму порядка 200 миллионов долларов. Все это страна получает в порядке помощи.

Бишкек уже получил военную технику на сумму около 126 миллионов долларов. РФ передала государству два военных транспортника Ан-26, боевые вертолеты Ми-24В, Ми-8МТВ и Ми-8МТ, модернизированные ЗРК С-125 «Печора-2М» и БТР-70М. В распоряжение киргизских военных поступил автотранспорт, легкое и стрелковое вооружение и боеприпасы из России.