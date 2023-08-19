Армия 19 августа 2023, 16:35 Трофейный бронеавтомобиль Husky выставили в парке «Патриот» Минобороны показало британский бронеавтомобиль Husky, захваченный в ДНР

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В парк «Патриот» привезли из Донецка трофейный автомобиль Husky британского производства. Видео иностранной техники показало Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что Husky захватили бойцы ВС России, когда освобождали село Новодонецкое на территории Донецкой Народной Республики.

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Трансфером через Донецк образец иностранной техники доставили в парк «Патриот», где его смогут увидеть гости форума «Армия-2023».

«Бронеавтомобиль больше ВСУ не поможет», — подчеркнули в Минобороны.

На опубликованных министерством кадрах показали машину с британским флагом на пробитом лобовом стекле.

На форуме «Армия-2023» разместили экспозицию трофейной западной техники, которую доставили из зоны спецоперации. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что выставка очень полезна — на нее обязательно нужно посмотреть.