Армия 07 января 2023, 17:54 Три российских танках сразились в дуэли с двумя украинскими боевыми машинами РИА «Новости»: российские военные уничтожили танк ВСУ в дуэли боевых машин в Донбассе РИА «Новости»

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Три танка российских военных сразились с двумя боевыми машинами ВСУ в Донбассе. Кадры дуэли опубликовало РИА «Новости».

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Во время поединка российские военные использовали два танка в качестве приманки. Экипаж третьего в это время незаметно приблизился с фланга к украинским боевым машинам.

Оказавшись на расстоянии менее 500 метров от танков ВСУ, военные открыли по ним огонь. В результате схватки противник потерял очередную машину.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации подразделения ВС РФ уничтожили 360 украинских самолетов, 199 вертолетов, более 2840 беспилотников, свыше 7440 танков и других боевых

ВСУ лишись 400 зенитных ракетных комплексов, 972 боевых машин РСЗО, более 3780 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 7950 единиц специальной военной автомобильной техники.