Три российских боевых корабля вышли на учения в Баренцевом море

Три российских корабля вышли на учения в Баренцевом море — это фрегат «Адмирал флота Касатонов», БПК «Вице-адмирал Кулаков», а возглавляет отряд кораблей крейсер «Маршал Устинов». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Корабли отработают взаимодействие сил флота при совместном решении задач, таких как безопасность морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России. Кроме того, особое внимание уделят действиям в случае кризисных ситуаций в северных морях.