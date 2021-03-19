Три новые атомные подлодки получит ВМФ России до конца года

На вооружении военно-морского флота России появятся три новые атомные подводные лодки. «Казань», «Новосибирск» и подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» усилят армию до конца 2021 года, сообщила «Газета.ru».

Еще две ракетные подводные лодки стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» заложат в этом году, рассказал в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Евменов отметил, что в России ведется работа над сверхсовременными подводными лодками пятого поколения. У России, по его словам, есть вся необходимая научная база. Также будут модернизированы уже существующие АПЛ, например подводные лодки серии 949А, 971.

В ближайшем будущем ВМФ может получить в свой состав неатомные подлодки с улучшенными характеристиками: «Лада», «Великие Луки» и «Кронштадт».

Ранее эксперт назвал подводную лодку «Казань» шедевром отечественного подводного судостроения. По его мнению, подводную лодку строили с учетом всех плюсов предыдущих. Она способна наносить удары по береговым целям, по подводным и надводным.