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    19 марта 2021, 08:59

    Три новые атомные подлодки получит ВМФ России до конца года

    Екатерина Шамина

    На вооружении военно-морского флота России появятся три новые атомные подводные лодки. «Казань», «Новосибирск» и подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» усилят армию до конца 2021 года, сообщила «Газета.ru».

    Три новые атомные подлодки получит ВМФ России до конца года

    Еще две ракетные подводные лодки стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» заложат в этом году, рассказал в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

    Евменов отметил, что в России ведется работа над сверхсовременными подводными лодками пятого поколения. У России, по его словам, есть вся необходимая научная база. Также будут модернизированы уже существующие АПЛ, например подводные лодки серии 949А, 971.

    В ближайшем будущем ВМФ может получить в свой состав неатомные подлодки с улучшенными характеристиками: «Лада», «Великие Луки» и «Кронштадт».

    Ранее эксперт назвал подводную лодку «Казань» шедевром отечественного подводного судостроения. По его мнению, подводную лодку строили с учетом всех плюсов предыдущих. Она способна наносить удары по береговым целям, по подводным и надводным.