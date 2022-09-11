Три батальона и один полк Минобороны России сформировали в Чечне | 360°

Армия 11 сентября 2022, 18:15 Поделиться Telegram

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Viber Три батальона и один полк Минобороны России сформировали в Чечне Глава Чечни Кадыров провел смотр сформированных в республике подразделений

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В Чечне завершили формирование трех новых батальонов и одного полка Минобороны России. На мероприятии присутствовал глава республики Рамзан Кадыров.

В каждый батальон вошли по 560 бойцов, а в спецполк — 1500 военнослужащих.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в открытии военного городка мирового уровня, построенного для бойцов. Тогда же провели строевой смотр военных подразделений и техники.

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Российские военные скоро дойдут до Одессы, заявил Кадыров. По его словам, ВС России действуют по разработанной стратегии, чтобы максимально сохранить человеческие жизни.

С 6 по 10 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Николаево-Криворожском направлении четыре тысячи бойцов убитыми и восемь тысяч ранеными.

Российские военные на южном направлении отразили атаки противника и обезвредили вражескую технику. ВС России удалось подбить два танка ВСУ и один бронетранспортер М-113 американского производства. Его эвакуировали с линии фронта в качестве боевого трофея.

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