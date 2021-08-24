Третий день танкового биатлона стартовал на АрМИ-2021. Прямая трансляция

В Московской области продолжаются Армейские международные игры — 2021. Сегодня на полигоне Алабино проходит третий день танкового биатлона. В соревнованиях на боевых машинах принимают участие экипажи из Сербии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. «360» ведет прямую трансляцию.

Зрелищные соревнования АрМИ-2021 стартовали в Алабине 22 августа. Накануне там прошли индивидуальные гонки экипажей танкового биатлона. В Армейских международных играх в этом году принимают участие команды из 20 стран: России, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, Сербии, Монголии, Сирии, Зимбабве, Мьянмы, Южной Осетии, Лаоса, Мали и Мьянмы. Полуфинал танкового биатлона состоится 31 августа. Финал пройдет 3 и 4 сентября.