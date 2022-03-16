facebook_pixel
    16 марта 2022, 18:45

    Тренировку военных ДНР с трофейным вооружением показали на видео

    НМ ДНР показали видео тренировки с трофейным противотанковым комплексом NLAW

    Максим Зинкин

    Военнослужащие подразделений Донецкой Народной Республики провели учебно-тактическую тренировку по работе с трофейным ракетным противотанковым гранатометом NLAW западного производства, сообщил Telegram-канал НМ ДНР.

    Военные в течение трех дней изучили технические характеристики захваченного оружия и провели практические занятия по стрельбе из него.

    «Образцы успешно освоены подразделениями и взяты на вооружение», — говорится в сообщении НМ ДНР.

    Ранее Министерство обороны РФ показало видео с передачей подразделениям Луганской и Донецкой народных республик захваченных у украинских военных ракетных противотанковых комплексов NLAW и Javelin.