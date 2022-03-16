Тренировку военных ДНР с трофейным вооружением показали на видео

Военнослужащие подразделений Донецкой Народной Республики провели учебно-тактическую тренировку по работе с трофейным ракетным противотанковым гранатометом NLAW западного производства, сообщил Telegram-канал НМ ДНР.

Военные в течение трех дней изучили технические характеристики захваченного оружия и провели практические занятия по стрельбе из него.

«Образцы успешно освоены подразделениями и взяты на вооружение», — говорится в сообщении НМ ДНР.

Ранее Министерство обороны РФ показало видео с передачей подразделениям Луганской и Донецкой народных республик захваченных у украинских военных ракетных противотанковых комплексов NLAW и Javelin.