Армия 28 февраля 2023, 13:36 Тренировку сил ПВО по взаимодействию с экстренными службами провели на западе России Минобороны РФ сообщило о тренировке сил ПВО с участием истребителей на западе страны РИА «Новости»

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Дежурные силы ПВО прошли тренировку на западе России. Они отработали взаимодействие с гражданскими органами. Также во время учения военные задействовали истребители. Об этом заявило Минобороны, сообщил «Интерфакс».

«Дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО 28 февраля проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением», — уточнили в ведомстве.

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Истребители задействовали во время практической части тренировки. Они совершали вылеты, чтобы отработать идентификацию и перехват условной цели нарушителя. Дежурные силы ПВО в ходе учебы оттачивали сотрудничество с силовыми ведомствами и экстренными службами в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге утром 28 февраля перестал принимать самолеты, из авиагавани не могли вылететь лайнеры. Днем ограничения отметили, воздушное пространство вновь открыли.