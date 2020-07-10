Тренировка Главного военно-морского парада прошла под Петербургом

В первой тренировке в Финском заливе было задействовано 15 кораблей и катеров из состава парадного строя.

Традиционный военно-морской парад пройдет в России 26 июля. С таким поручением президент России Владимир Путин ранее обратился к министру обороны Сергею Шойгу, отметил сайт «Аргументы и факты».

В параде в Петербурге примут участие 46 кораблей и подводных лодок, более четырех тысяч военнослужащих.

Помимо кораблей в параде будет задействована авиация. В составе парадного строя в небо поднимутся самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27. Также участвуют авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38.

Торжества в честь Дня Военно-Морского Флота также пройдут в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе и в сирийском порту Тартус.