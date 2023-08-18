Армия 18 августа 2023, 18:21 Тренажеры для обучения операторов дронов разработали в России Технополис «Эра» представил тренажеры для обучения операторов БПЛА РИА «Новости»

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Специальные тренажеры для обучения операторов беспилотников разработали в технополисе «Эра». При помощи этих программ можно готовить специалистов для различных сценариев работы, рассказал RT временно исполняющий обязанности начальника военного инновационного технополиса полковник Антон Малаховецкий.

«Программу выполнили в высокой степени визуализации. Она имеет эффекты, усложняющие пилотирование, такие как боковой ветер, дождь и воздушные ямы», — пояснил он.

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Малаховецкий также сообщил, что еще один тренажер предназначен для подготовки военных по поражению БПЛА. Благодаря простой конструкции устройство имеет низкую себестоимость.

«После того как обучаемый выполнил упражнение, на мониторе рабочей машины можно проверить, было ли попадание или нет, то есть военнослужащий и руководитель занятия могут работать над ошибками», — добавил он.

Ранее на форуме «Армия-2023» впервые представили боевой беспилотник коптерного типа «Аква-22». Дрон обладает технологией распознавания техники и живой силы противника при помощи искусственного интеллекта.