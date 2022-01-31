Тренажер для прыжков двух парашютистов создали в России

Версию тренажера «Парашютист» для отработки совместного прыжка двух десантников создала корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Тренажер планируется поставлять в военные училища Минобороны РФ. Об этом рассказал ТАСС заместитель генерального директора корпорации по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

«Есть версия комплекса, позволяющая имитировать совместный прыжок для нескольких парашютистов. <…> В настоящее время в стадии согласования вопрос о начале поставок тренажера в военные училища страны», — рассказал Хромов.

Он отметил, что корпорация вместе с Минобороны уже реализует проект на поставку этого тренажера для одиночных прыжков в патриотические лагеря.

«Покататься можно, например, в парке „Патриот“ в Подмосковье», — отметил замдиректора КТРВ.

Впервые тренажер «Парашютист» был представлен публике на форуме «Армия-2020». Он был создан на основе тренажерно-моделирующего комплекса «Кудесник», который позволял отрабатывать приемы воздушно-десантной подготовки бойцов ВДВ.