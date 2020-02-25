    25 февраля 2020, 11:37

    «Требовательный и заботливый начальник». Экс-министр обороны СССР — о маршале Язове

    Артур Блянихов

    Маршал авиации, бывший министр обороны Евгений Шапошников рассказал ИА Ura.ru, каким начальником был для него последний маршал СССР Дмитрий Язов, который умер в возрасте 96-х лет.

    Шапошников признался, что ему очень нравилась высокая работоспособность, требовательность и примерность Язова.

    «И все это — в сочетании с высокими человеческими качествами», — добавил маршал авиации.

    По его словам, Язов, как и положено военному начальнику, был внешне строгим и неприступным. Но когда-то нужно было попросить совета или обсудить какие-то проблемы, он всегда находил время для общения.

    «В свое время он очень помог мне как начальник», — указал Шапошников