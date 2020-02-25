Шапошников признался, что ему очень нравилась высокая работоспособность, требовательность и примерность Язова.

«И все это — в сочетании с высокими человеческими качествами», — добавил маршал авиации.

По его словам, Язов, как и положено военному начальнику, был внешне строгим и неприступным. Но когда-то нужно было попросить совета или обсудить какие-то проблемы, он всегда находил время для общения.

«В свое время он очень помог мне как начальник», — указал Шапошников