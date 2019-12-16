Траты на содержание и модернизацию Су-30 обеспокоили белорусов

По данным издания, белорусские ВВС получат 12 Су-30СМ общей стоимостью 600 миллионов долларов (50 миллионов долларов за штуку).

Авторы материала подсчитали, что в долгосрочной перспективе содержание боевого самолета окажется гораздо дороже, нежели его стоимость. На поддержание годности, а также на его модернизацию уйдет от 185 до 210 миллионов долларов.

«Производители и ВВС имеют стимул занижать расходы, чтобы успокоить налогоплательщиков и бюджетников. F-16 (американский бомбардировщик — прим. ред.) и Су-30 тоже разные звери. 17-тонный Су-30 с двумя двигателями — чудовище по сравнению с F-16, одномоторным реактивным самолетом, который весит около 10 тонн», — уточняется в публикации.