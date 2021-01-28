По мнению судебного эксперта и психолога Олега Долгицкого, вопрос о способности трансгендера применять оружие и вообще иметь допуск к огнестрельному и любым другим средствам убийства остается открытым. В армии учат обращаться с боеприпасами под строжайшим контролем. Поэтому данный вопрос нуждается в изучении многих особенностей.

Смена пола влияет на организм и на психику в целом, объяснил судебный эксперт.

«Но дело в том, что влияние идет в сочетании с множеством социально-психологических факторов. Врач-психиатр в данном случае может назначить медикаментозное лечение симптоматики и лишь немного уменьшить ущерб, не решая при этом главной проблемы», — сказал Долгицкий.

В основном упор нужно делать на работу с психологом. Специалист ищет в истории болезни психотравмирующие факторы, вызвавшие это расстройство, и их психотерапию.

В зоне боевых действий гормональный фон женщин и мужчин более-менее находится в норме. Однако в организме людей с измененным составом гормонов и на стимуляторах могут произойти серьезные сдвиги на фоне стресса, уверен военный психолог Игорь Попов. Могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, начаться приступы агрессии и эпилептические припадки.

«Наибольшему риску, конечно, будут подвергнуты люди с проблемной психикой. Изменение пола влечет за собой перестройку биохимического состава крови — это то, с чем эти люди живут в реальной жизни, а тут боевые действия и принятие решений», — сказал эксперт.

Если человек в состоянии стресса отдаст приказ на запуск ракеты, отмотать это решение назад уже будет невозможно, предупредил Попов.