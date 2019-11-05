Трамп решил контролировать вооружения совместно с Россией и КНР

«Сейчас мы стремимся к соглашению по контролю над вооружениями. Мы работаем с Китаем и с Россией», — сказал он.

Политик отметил, что в соглашении заинтересованы «обе стороны», «в особенности, в том, что касается ядерного оружия», но также переговоры ведутся и по другим видам вооружений.

Глава Белого дома добавил, что помимо России, Китая и США к новому соглашению может присоединиться кто-то еще.

Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что хочет заключить новую сделку взамен американо-советских договоренностей по уничтожению ракет средней и меньшей дальности. К договору о ракетах, заявлял политик, должен присоединиться Китай. В КНР отнеслись к этому предложению скептически.

«Сармат» и «Авангард» могут включить в СНВ-3 Подробнее

В августе 2019 года США официально вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Россия ответила тем же.

Также в Белом доме заявляли, что США и Россия могут не продлить договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).