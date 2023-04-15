Армия 15 апреля 2023, 01:35 Тральщик «Лев Чернавин» спустили на воду в Петербурге Тральщик «Лев Чернавин» проекта «Александрит» спустили на воду в Петербурге Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит» спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Он был заложен 24 июля 2020 года, сообщило Минобороны России.

Это восьмой по счету тральщик, построенный заводом по проекту «Александрит». Ему присвоено имя контрадмирала, много лет командовавшего подводными лодками и их соединениями на Северном флоте. Вдове Чернавина предоставили право разбить о борт судна бутылку шампанского.

Реклама

Замглавкома ВМФ России Игорь Мухаметшин, выступая на церемонии спуска корабля, отметил, что уже в этом году тральщик продолжит традиции своих предшественников в составе Балтийского флота. По словам Мухаметшина, уникальные корабли этого проекта уже подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики, выполняя задачи в разных частях Мирового океана.

Замглавкома ВМФ поблагодарил всех корабелов и пожелал «Льву Чернавину» славной флотской судьбы.

«Мы будем продолжать строительство кораблей этой серии. Не буду раскрывать все тайны по их количеству, но смею вас заверить, что завод будет обеспечен работой на долгие годы для того, чтобы решать задачи в интересах Военно-морского флота. Очень удачный корабль получился, великолепный», — заключил Мухаметшин.

Ранее сообщалось, что в Севастополе почтили память моряков погибшего крейсера «Москва». Представители Севастопольского морского собрания, пришедшие почтить память солдат, возложили к стеле Москвы венок и цветы.