Торжества в честь 75-летия Победы начались с Камчатки

В России проходят военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия начались с Петропавловска-Камчатского.

В парадном строю прошли около 900 человек — военнослужащие, пограничники, курсанты и сотрудники главного управления МЧС по региону, сообщили в Минобороны.

Шествие прошло по улице Ленина. Из-за эпидемии коронавируса власти ограничили доступ зрителей к месту проведения мероприятия. Вместо этого была организована трансляция по телевидению, сообщило издание «Кам 24».

Вечером Петропавловск-Камчатский присоединится к всероссийской акции «Лучи победы». В 22:00 (13:00 мск) в небо направят прожекторы, после чего прогремит праздничный салют.

Парады сегодня пройдут в семи городах Восточного военного округа — в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ.

Из-за эпидемии коронавируса военные шествия 9 мая были отменены. Из перенесли на 24 июня.