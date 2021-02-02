Названы характеристики российских торпед ТЭ-2
Эксперт Юрий Кнутов обсудил с ИА Nation News преимущества новых электрических торпед ТЭ-2, которые получит на вооружение Военно-морской флот России.
«Торпеда на начальном этапе управляется по проводам. Затем включается собственная акустическая аппаратура, которая обеспечивает самонаведение», — обратил внимание специалист.
Он заметил, то дальность действия ТЭ-2 достигает 25 километров, а максимальная скорость составляет 45 узлов. Кнутов добавил, что она движется практически бесшумно благодаря электродвигателю и большой глубине.
По его словам, поступление торпеды на вооружение ВМФ дает отечественному флоту серьезные преимущества в противостоянии с кораблями Североатлантического Альянса.