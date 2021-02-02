Названы характеристики российских торпед ТЭ-2

«Торпеда на начальном этапе управляется по проводам. Затем включается собственная акустическая аппаратура, которая обеспечивает самонаведение», — обратил внимание специалист.

Он заметил, то дальность действия ТЭ-2 достигает 25 километров, а максимальная скорость составляет 45 узлов. Кнутов добавил, что она движется практически бесшумно благодаря электродвигателю и большой глубине.

По его словам, поступление торпеды на вооружение ВМФ дает отечественному флоту серьезные преимущества в противостоянии с кораблями Североатлантического Альянса.