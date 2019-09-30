«Тополь-М» успешно поразил цель на Камчатке

Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М состоялся на космодроме Плесецк. Он успешно поразил цель на Камчатке.

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«30 сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР „Тополь-М“ стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса», — сказано в релизе Минобороны РФ, который процитировало РИА «Новости».

В результате пуска «цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме». Как отметило ведомство, проведенный пуск показал техническую готовность этих ракет, которые стоят на боевом дежурстве Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

«Тополь-М» — российский ракетный комплекс стратегического назначения. Он был разработан в конце 1980-х — начале 1990-х годов на базе комплекса РТ-2ПМ «Тополь». Это первая МБР, производство которой было закончено уже в постсоветский период. Сегодня на вооружении армии РФ стоят ракетные комплексы шахтного (15П165) и мобильного (15П155) базирования.