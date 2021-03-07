Точность стрельбы российских гаубиц довели почти до 100%

Управляемые снаряды и новые системы довели точность стрельбы российских гаубиц до 96%. Таких показателей добились впервые в мире. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

За рубежом точнее всех стреляют американские артиллерийские системы, которые используют управляемый снаряд калибра 155 миллиметров M982 Excalibur. Точность для этого боеприпаса составляет 92%. Такими снарядами нельзя стрелять по движущимся целям, так как у них нет головки самонаведения.

«Сочетание разработанных предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» управляемых снарядов «Краснополь», «Грань» и «Китолов-2» (Конструкторское бюро приборостроения) с новыми автоматизированными системами управления огнем (ВНИИ «Сигнал) на сегодняшний день позволяют обеспечить поражения объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью до 96%», — приводит агентство текст сообщения Ростеха.

В пресс-службе подчеркнули, что такие снаряды могут попадать в подвижные цели. Все показатели точности подтвердили во время стрельб.

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) серийно поставляет автоматизированную систему управления наведением и огнем для САУ «Мста-С». Эта разработка на 90% автоматизирует работу артиллерийского расчета и повышает эффективность установки.