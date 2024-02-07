Армия 07 февраля 2024, 05:31 Точнее Barrett в четыре раза. Антиматериальную винтовку МЦ-572 опробуют в зоне СВО Винтовку МЦ-572, которая превзошла американскую Barrett, опробуют в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новейшие антиматериальные винтовки России МЦ-572 в скором времени поступят на вооружение в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в компании-разработчике — холдинге «Высокоточные комплексы», передало РИА «Новости».

Сейчас винтовку испытывают: проверяют ее работоспособность в разных условиях использования. Во время испытаний решили незначительно откорректировать конструкцию для улучшения эргономики оружия.

Реклама

«В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО», — рассказали в компании.

В августе прошлого года в холдинге заявили, что эта винтовка в сравнительных испытаниях превзошла показатели точности американской Barrett в четыре раза.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что в 2024 году новые образцы российского оружия получат разрешение на экспорт. По его словам, на рынке появился высокий спрос на продукцию, которую модернизировали после использования в реальных боях.