Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ России

Журналисты назвали такую операцию беспрецедентной.

По подсчетам издания, начиная с последней недели августа 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании приблизились к российским границам в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова. За раз в небо поднималось по пять самолетов.

Для полетов на большую дальность пригодились истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel. Кроме того, в небо поднялись стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Две недели назад The Sunday Times сообщала о первых полетах истребителей Typhoon над Украиной. С тех пор патрулирование рядом с границами России на Черном море усилилось, написала газета со ссылкой на военные источники и на данные с авиаресурсов. Помимо этого, впервые истребители направились за Северный полярный круг для патрулирования в районе Мурманска, где расположены основные базы российских подводных лодок.

Британия направила в регион свой фрегат HMS Sutherland в составе флотилии, в которую также вошли американские и норвежские военные корабли.