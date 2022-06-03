Тихоокеанский флот России приступил к масштабным учениям в дальней морской зоне

Масштабные учения ВМФ России начались в Тихом океане. Военные отработают поиск подводных лодок, организацию противовоздушной обороны и другие задачи, сообщила на сайте Минобороны России пресс-служба Восточного военного округа.

Маневры пройдут с 3 по 10 июня в дальней морской зоне под руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. В них задействуют до 20 летательных аппаратов, более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота. В их числе — корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, тральщики, ракетные катера, малые противолодочные корабли и суда обеспечения.

Корабельные группы будут работать одновременно с морской авиацией. Они выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, проверят организацию материально-технического обеспечения в море.

Некоторые задачи были выполнены еще при выходе из районов сосредоточения. Например, движение по участкам моря с минной опасностью и учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.