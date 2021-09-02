Тихоокеанский флот провел учения в заливе Петра Великого

Тихоокеанский флот (ТОФ) провел учения в заливе Петра Великого. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер „Варяг“ и большие противолодочные корабли „Адмирал Пантелеев“ и „Адмирал Трибуц“ в составе корабельной ударной группы провели учения по противовоздушной обороне в заливе Петра Великого», — сообщили в пресс-службе флота.

Экипажи отработали экстренное приготовление кораблей к бою, а также отражение воздушной атаки, написал «Взгляд».