Тихоокеанский флот провел стрельбы в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота провели отработку морских элементов. Стрельбу по цели на воздухе провел корабль «Адмирал Трибуц».

Артиллерийскую стрельбу по воздушной цели в заливе Петра Великого провел большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». Вместе с самолетам ИЛ-38 экипаж судна отразил атаку условного противника с воздуха, в частности, выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-миллиметровых корабельных артиллерийских установок АК-100, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Ракетный катер ТОФ Р-14 провел стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль гипотетического противника.

«Далее экипаж обеспечил противовоздушную оборону катера на переходе морем. Тактический фон для действия моряков создал противолодочный самолет ИЛ-38», — сообщили в пресс-службе.

К отработке задачи также приступил экипаж еще одного ракетного катера Приморского соединения разнородных сил — Р-18.

Минобороны России показало кадры полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. Запись была опубликована в воскресенье на YouTube-канале министерства.