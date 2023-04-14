Армия 14 апреля 2023, 11:34 Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки Шойгу объявил о приведении сил ТОФ в высшую степень готовности для проверки РИА «Новости»

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Тихоокеанский флот подняли по тревоге в рамках внезапной проверки. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом военного ведомства, передал ТАСС.

«Сегодня <…> поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе», — сказал Шойгу.

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Он назначил непосредственным руководителем проверки главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

По словам главы Минобороны, практика проведения внезапных проверок необходима для оценки состояния и повышения готовности российских сил.

Ранее корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» уничтожил в Японском море подлодку условного противника. Субмарину обнаружили при поддержке самолетов. Для атаки военные моряки использовали реактивные глубинные бомбы. Также экипажи катеров ТОФ выполнили стрельбы ракетами «Москит».