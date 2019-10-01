The National Interest сравнил МиГ-35 с F-35 и F-22

Зарубежные СМИ проявляют все больший интерес к МиГ-35, который вскоре придет на смену МиГ-29, почти выработавшего срок годности в качестве основного многопрофильного истребителя.

В американском издании The National Interest была опубликована статья научного сотрудника Центра национальны интересов США и аспиранта Американского университета Марка Эпископоса.

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На основании заявления президента РФ Владимира Путина на кремлевской конференции и документального фильма российского телеканала T24 о МиГ-35, он попытался сравнить боеспособность российского самолета и его ближайших американских аналогов F-35 и F-22.

Автор издания напомнил, что Путин сообщал об улучшенных летно-технических характеристиках нового многоцелевого истребителя МиГ-35. Он назвал его самолетом класс 4++, очень близкого к пятому поколению.

Эпископос уточнил, что заявленная способность приземляться в экстремальных условиях дает представление о том, что пилоты-испытатели на самом деле думают об истребителе. Обозреватель отметил, что они были взволнованы его расширенными возможностями атаки. Испытатели считают, что МиГ-35 затмевает по огневой мощи МиГ-29, что позволяет ему справляться с высокоинтенсивными боевыми операциями, недоступными его предшественнику. Кроме того, новый истребитель может нести лазер КАВ-500.

Автор издания признал, что между истребителями, несмотря на пометку «4++», существует огромная разница. Учитывая промежуток в 40 лет между выпусками самолетов, в этом нет ничего удивительного. Однако Марк Эпископос напомнил, что правильно оценивать различия мешает большое количество усовершенствований, которым за прошедшие годы подвергся МиГ-29.

Обозреватель так и не смог прийти к выводу, насколько МиГ-35 превосходит американские истребители.

Однако он подчеркнул, что новый российский самолет является кульминацией многолетнего опыта российский аэрокосмической техники и на сегодняшний день является лучшим многоцелевым истребителем России.