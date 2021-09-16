The National Interest: Россия создала огнемет, способный уничтожить танки США

Россия создала новейший образец тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Она способна уничтожать наступающие танки противника огнем неуправляемых реактивных снарядов с термобарической головной частью повышенной энергии.

На создание новой ТОС-2, которая может легко расправиться и с американскими танками, обратил внимание журнал The National Interest.

Автор материала Себастьен Роблин назвал ТОС-2 современной версией знаменитой «Катюши». У огнемета XXI века повышенная дальность пуска реактивных снарядов, полностью автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, ей не нужна транспортно-заряжающая машина, потому что тяжелый миномет оснащен краном.

Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. Роблин отметил, что у этой тяжелой огнеметной системы более слабая броня по сравнению с другими российскими огнеметами, но она компенсирует это способностью обрушить на противника мощный шквал огня.

Еще одна особенность ТОС-2 — в колесах. Если прежние модели устанавливали на шасси танка, то ее выполнили на колесном шасси грузовика «Урал» для повышенной проходимости и грузоподъемности, пояснил Роблин.