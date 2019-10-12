Террористы ИГ* взяли ответственность за нападение на военную полицию России

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападения на маршруте военной полиции России в Сирии. Никто из российских военных не пострадал.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на SITE Intelligence Group, ведущей мониторинг информационной активности экстремистов, террористы сбросили две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции.

Ранее о нападении сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, боевики сбросили бомбы в провинции Деръа на юге Сирии в 10:25 11 октября. Бомбы были сброшены с разницей в 20 минут.

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По словам Бакина, это связано с тем, что Турция начала проводить на севере страны военную операцию «Источник мира». Он подтвердил, что россияне во время нападения не пострадали, ранения получили двое сотрудников сирийских органов безопасности.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.