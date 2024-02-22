Армия 22 февраля 2024, 09:31 «Теоретически у нас будет ноль». Офицер — о жесткой экономии снарядов ВСУ Майор Гетьман: ВСУ через два месяца останутся без снарядов Ministry of Defense of Ukraine

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Имеющегося у Вооруженных сил Украины запаса артиллерийских снарядов хватит только на два месяца. Из-за этого войска сократили количество обстрелов и ввели режим экономии, заявил изданию «Обозреватель» майор запаса Алексей Гетьман.

«Мы начали очень осторожно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не станет меньше снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще», — предупредил он.

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Во избежание этого украинские подразделения, по словам офицера, сократили артиллерийские обстрелы и стали использовать снаряды более экономно. Алексей Гетьман заявил, что нельзя допускать полного истощения запасов. ВСУ, по его словам, на фоне проблем в конгрессе США осталось уповать только на наращивание объемов помощи со стороны стран Евросоюза.

Снарядный голод сказался на тактике украинских войск на Херсонском направлении. Вместо артиллерийских обстрелов они устроили больше атак беспилотниками.