Армия 31 марта 2023, 07:59 Телемост между военнослужащими и их близкими из Ленобласти организовало командование ЗВО Минобороны: в Ленобласти прошел телемост между участниками СВО и их близкими

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Командование Западного военного округа организовало телемост между военнослужащими и их близкими из Ленинградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На связь из зоны проведения специальной операции вышли военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации в Ленинградской области», — уточнили в ведомстве.

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Солдаты увидели своих самых важных в жизни людей в режиме реального времени и смогли поговорить с ними.

Матери и жены поблагодарили мужчин за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют в зоне спецоперации. Семьи пожелали солдатам победы и напомнили, что их любят и ждут дома.

В Минобороны уточнили, что с начала проведения СВО командование регулярно организует телемосты между бойцами и их близкими.

Ранее президент России Владимир Путин отметил мужество российских солдат и офицеров в спецоперации.