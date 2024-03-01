Армия 01 марта 2024, 13:01 Телеканал «Звезда»: чемпионат ВС РФ по зимнему горному троеборью состоялся в Приэльбрусье

Читать 360tv в

Чемпионат Вооруженных сил России по зимнему горному троеборью прошел на базе «Терскол» в Приэльбрусье. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Первый этап состязаний — гонка, во время которой приходилось двигаться вверх по склонам. Во время дистанции военные столкнулись с перепадами высот до тысячи метров.

Реклама

Кроме того, участникам предложили продемонстрировать уровень владения ледовыми инструментами, чтобы преодолеть замерзший водопад.