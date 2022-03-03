Минобороны России показало кадры с подбитой военной техникой ВСУ

Украинские военные бросают сбитую военную технику. Видео с ликвидированными бронированными машинами опубликовало Министерство обороны России.

Видео: Министерство обороны России

На опубликованных кадрах видно, что российские Вооруженные силы по мере продвижения наблюдают поврежденные и брошенные танки, оставленные в полях.

Кроме военной техники украинские солдаты оставляют запасы оружия. Telegram-канал «Оперативные сводки» сообщил, что несколько ящиков с боеприпасами нашли в селе Старогнатовка в Донецкой области. Авторы опубликовали видео с места событий.

На кадрах можно увидеть ящики с боеприпасами, список вооружения и комплект патронов.

Военная специальная операция по демилитаризации Украины продолжается восьмой день. Вооруженные силы России продвигаются вглубь территории соседнего государства, уничтожая военную инфраструктуру. Президент России Владимир Путин призвал защитить жителей донбасских республик от продолжающейся агрессии со стороны Киева.