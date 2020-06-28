Раскрыты подробности техники «роя» в боевой авиации

В боевой авиации техника «стаи» или «роя» не является чем-то новым, после отработки на беспилотниках ее стали применять на самолетах. Об этом рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев.

«У нас в свое время это отрабатывалось на самолете МиГ-31, это авиационный ракетный комплекс перехвата. Он по своим возможностям мог наблюдать практически 500 квадратных километров воздушного пространства», — рассказал Хатылев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как рассказал эксперт, такие полеты выполнялись группой из четырех машин. По его словам, весь «рой» контролирует 500 километров фронта, но такие же возможности имеет один МиГ-31. Поэтому во время полета был задействован локатор одного самолета. По закрытому каналу он передавал данные остальным.

Хатылев объяснил. Что таким образом, «рой» себя не обнаруживал, но получал все данные, и они могли наводить свое оружие, выполнять задачи.

Если говорить про недавний полет группы из Су-35 и Су-57, добавил военный, то последний выступил командным пунктом. При этом Хатылев отметил, что пока рано говорить об управлении вооружением всего «роя».

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей с участием самолетов Су-35 и новейших истребителей пятого поколения Су-57. Эксперимент проводился в реальных боевых условиях.