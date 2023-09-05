Армия 05 сентября 2023, 09:24 Техника НАТО столкнулась в зоне спецоперации с эффективными «дедовскими» заграждениями Полковник Сайфуллин: ВСУ не смогли пройти минные поля из-за «дедовских» методов Министерство обороны Украины

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Российские военные оборудовали минные поля по специальным нормативам и выстроили невзрывные заграждения по образцу Великой Отечественной войны. Подразделения Вооруженных сил Украины не смогли преодолеть их на технике НАТО, сообщил РИА «Новости» замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин.

Он подтвердил, что одной из серьезнейших проблем ВСУ в зоне проведения спецоперации стали минные поля. Российские военные установили их. Противник понес большие потери, но не смог преодолеть препятствия. Рустам Сайфуллин объяснил, что Вооруженным силам России известны нормативы НАТО по установке противопехотных, противотанковых и смешанных мин.

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«У нас тоже есть нормативы, но мы не раскрываем полностью. У нас подготовлены для них „сюрпризы“, именно по устройству минных заграждений, и они „целенаправленно“ их находят. А обнаруживая наши сюрпризы, дальше они уже двигаться не могут», — заявил офицер.

Войска, помимо минных полей, оборудовали инженерные заграждения невзрывного характера по «дедовскому» методу. Рустам Сайфуллин заявил, что заграждения по образцу времен Великой Отечественной войны оказались очень действенными.

Украинские военные потеряли на российских минах немецкие танки Leopard, которые считали неуязвимыми. Наезжая на них, бронемашины буквально разлетались на куски.