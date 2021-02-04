Танку «Армата» дали разрешение на экспорт

Российский танк «Армата» получил разрешение на экспорт. В ближайшее время его впервые покажут за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Рособоронэкспорта.

«На танк Т-14 „Армата“ оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — привело РИА «Новости» сообщение спецэкспортера.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году на внешний рынок вышла новейшая колесная боевая платформа «Бумеранг». Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев отмечал, что Россия ведет переговоры с иностранными партнерами об экспорте танков.

Ближайшая зарубежная выставка пройдет в Абу-Даби. На оружейном салоне IDEX-2021 будут представлены разработки российских оборонных предприятий.

В декабре 2020-го генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийные поставки танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году. Он назвал машину лучшим танком в мире. Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен боя при соприкосновении с противником, уничтожения живой силы противника и поддержки наступления мотострелковых подразделений.