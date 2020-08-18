Танки Т-72 форсировали реку Томь во время учений

«Утро.ру» рассказало, что глубина на некоторых участках маршрута достигала порядка пяти метров. Отмечается, что на подобной глубине практически ничего не видно, поэтому танкисты ориентировались по приборам.

По данным издания, боевые машины проверили на герметичность перед прохождением препятствия и установили на них специальное оборудование, чтобы они могли передвигаться под водой.