Армия 27 июня 2023, 21:58 Танки повысят эффективность Росгвардии в зоне СВО — ведомство Представитель Росгвардии Грибакин: танки повысят эффективность бойцов ведомства в зоне СВО РИА «Новости»

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Артиллерийские орудия и танки повысят эффективность бойцов Росгвардии в ходе проведения спецоперации, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Он напомнил, что новые решения необходимы для ответа на методы враждебной деятельности, сообщило РИА «Новости».

Грибакин уточнил, что Росгвардия — преемница внутренних войск МВД. До начала 2000-х годов, когда в стране произошла реформа, в ведомстве были собственные танковые части, но от них отказались.

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«Обеспечение ведомства танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно», — отметил Валерий Грибакин.

Днем 27 июня глава Росгвардии Валерий Золотов сообщил, что ведомство получит танки и тяжелые вооружения. По его словам, этот вопрос обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что власти не рассматривают вопрос о передаче техники, принадлежавшей ЧВК «Вагнер». Оружие для нужд ведомства будут закупать в рамках исполнения государственных оборонных заказов.