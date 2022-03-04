Танки брошены в грязи. Минобороны РФ показало оставленную под Мариуполем технику ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео, где можно увидеть подбитые танки Вооруженных сил Украины. Кадры сделаны в освобожденном ВС РФ селе Гнуто под Мариуполем.

Также на видео — противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые украинские военные бросили на дороге у населенного пункта Лебединский. На других кадрах российские военные раздают воду местным жителям.

Народная милиция ранее сообщила, что ВСУ уничтожили более 20 украинских националистов в Мариуполе. Также в ведомстве заявляли об операции по освобождению Мариуполя и Волновахи от украинских националистов.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, ее целью президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны. Он заявил, что к нему за помощью обратилось руководство ЛНР и ДНР.

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