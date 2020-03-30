Танк Т-90М «Прорыв» появится в российской армии в этом году

Модернизированный танк Т-90М окажется в российской армии уже в этом году. О предстоящих поставках сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«В прошлом году „Уралвагонзавод“ завершил госиспытания танка Т-90М „Прорыв“, в этом году мы начнем его поставки в войска», — заявил Евтушенко РИА «Новости».

Контракт на поставку партии Т-90М («Прорыв-3») в российскую армию подписали еще во время военно-технического форума «Армия-2019». В начале этого года представители «Уралвагонзавода» сообщили, что государственные испытания танка прошли успешно.

Т-90М — это проект крупнейшей модернизации танка за все время. В обновленном Т-90М есть дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Таким образом, танк может разогнаться до 60 километров в час. Еще у машины теперь есть модернизированная башня, системы защиты и новая система управления огнем.

Ранее американское издание The National Interest оценило российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Автор статьи заявил, что дальность действия «Солнцепека» шесть километров, поэтому он может выжечь целые гектары.